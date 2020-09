Homem é assassinado a tiros na Rodovia do Contorno

Um homem foi assassinado a tiros no início da noite deste domingo, na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. Até o momento desta publicação não havia muitos detalhes a respeito do homicídio.

Porém, segundo as primeiras informações obtidas com a Polícia Militar, um veículo Prisma teria sido visto no mesmo local, e os ocupantes executaram a vítima com pelo menos 10 tiros. A placa não foi anotada.

A vítima ainda não foi identificada. O assassinato está sendo investigado pela delegacia de polícia de Volta Redonda.