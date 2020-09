Homem é detido com pistola no bairro Dom Bosco

Um suspeito foi detido com uma pistola no sábado (5), no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

Segundo ocorrência policial, os agentes receberam denúncia que um homem estaria guardando armas e drogas em sua residência, na Rua Epitácio Pessoa. Os policiais foram ao local e foram recebidos pela mãe do suspeito, que permitiu a entrada na residência.

No quarto do suspeito, os policiais apreenderam um celular, um pistola calibre 9mm com numeração suprimida e com 17 munições.

O material apreendido foi levado à Delegacia de Polícia de Volta Redonda. (Foto: PM/Divulgação)