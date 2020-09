Um homem foi executado com vários tiros na madrugada deste domingo (6), dentro de casa, no bairro Coimbra, em Barra do Piraí.

Segundo as primeiras informações, homens armados invadiram a casa dele, na Rua Valdomiro Raimundo, e efetuaram vários disparos.

A vítima, ainda não identificada, não resistiu e morreu dentro da residência. O corpo ainda não havia sido removido ao Instituto Médico Legal no momento desta publicação