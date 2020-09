Motociclista sai da pista e bate em um bambuzal na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por um taxista no final da manhã deste domingo, por volta das 11 horas, para informar sobre um acidente envolvendo um motociclista, de 22 anos, no km 272, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

O taxista parou no posto da PRF no distrito de Floriano (Barra Mansa) e contou que deparou com um motociclista, que estava cortando pela direita em alta velocidade, perder o controle numa curva e parar em um bambuzal.

No local, a equipe PRF que atendeu o acidente verificou que a motocicleta ficou agarrada entre os bambus, caso passasse direto iria cair numa grande ribanceira. O motociclista teve alguns arranhões.