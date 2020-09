Republicanos e PRTB definem candidatos para eleições de Volta Redonda

Hermiton Moura será o candidato a prefeito e Jair Nogueira, vice-prefeito; partidos também definem lista de candidatos a vereador

Em convenção partidária para as eleições 2020 de Volta Redonda, realizada na manhã deste sábado, dia 5, no plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda, os partidos Republicanos e PRTB escolheram os seus candidatos para o executivo e legislativo. O empresário Hermiton Moura, do Republicanos, será o candidato a prefeito, e o médico Jair Nogueira, será o candidato a vice-prefeito da coligação. As listas de candidatos a vereador também foram confirmadas por ambos os partidos.

De acordo com o presidente municipal do PRTB, Laiam Bergone, o partido montou, em dois meses, a nominata de vereadores e decidiu que participaria da majoritária. “O PRTB virá com chapa completa e pretendemos em alguns meses voltar nesta casa e dar a posse a cerca de seis vereadores do PRTB e do Republicanos. Desejo boa sorte a todos”, disse Laiam, justificando a ausência do presidente estadual do partido, Jimmy Pereira, por compromissos em Brasília.

O presidente municipal do Republicanos Pastor Washington Uchôa, afirmou que os dois partidos irão surpreender nesta eleição. “Acredito neste projeto, mesmo em momentos de vários escândalos, pois eu quero contribuir com a minha cidade. Ninguém aguenta mais o que a gente tem visto na política. Desejo sucesso aos nossos candidatos. Nós, desta coligação, estamos rumo à vitória”, discursou Uchôa, frisando que os dois partidos têm candidatos em potencial para vencer a eleição.

Em nome dos candidatos a vereador do PRTB, Fernanda Oliveira usou a palavra. “Vamos fazer o nosso melhor. O nosso grupo tem um pensamento só que é buscar o melhor para as comunidades. Obrigada ao presidente do partido, Laiam, pela oportunidade”, agradeceu a candidata, que, se for eleita, deseja propor projetos para prevenção de doenças raras e inclusão de crianças especiais.

Jair Nogueira, candidato a vice-prefeito, é médico, já foi vereador em Volta Redonda e também se candidatou a deputado federal e a prefeito. Nogueira disse que a população precisa receber mais atenção do poder executivo. “O meu desejo é colaborar com a administração do Hermiton. A população precisa de uma cidade com infraestrutura e precisa de empregos. A função do homem público é trabalhar para dar dignidade à população. E, nós políticos podemos transformar e colaborar com este processo de desenvolvimento humano e social. Faremos uma dobradinha firme e forte para esta eleição”, disse o candidato, que se diz honrado em fazer parte da chapa com o Republicanos.

Já o candidato a prefeito, Hermiton Moura, é um dos líderes do movimento Vem Pra Direita em Volta Redonda e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, desde a pré-campanha eleitoral. Ele afirmou que ama Volta Redonda e destacou a importância da família. “Onde estiver, eu vou proteger e priorizar a família e, ao mesmo tempo, protegerei a minha pátria. Convido a todos que abracem esta causa. Se a gente tiver Deus no coração e zelar pela cidade, pelo Estado, pela Pátria e pela família, a gente vai fazer Volta Redonda melhor”, discursou o candidato, afirmando também estar honrado em ter na campanha eleitoral o médico Jair Nogueira.

Estiveram presentes também na convenção, os deputados federais Anderson Moraes e Márcio Gualberto, Cristiano Gonçalves, pré-candidato a prefeito de Resende, Paulo Cézar Vieira, o Cezinha do Mercado, pré-candidato a prefeito de Barra do Piraí, Luiz Carlos, Presidente Estadual do Republicanos e um assessor do senador Flávio Bolsonaro, que representou o parlamentar. E por vídeo, Rogéria Bolsonaro, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro e mãe de seus filhos Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro, parabenizou os candidatos.