Duas pessoas ficam feridas em briga, em Piraí

Duas pessoas ficaram feridas à faca durante uma briga que ocorreu na madrugada desta segunda-feira, na Rua C, no bairro Jaqueira, em Piraí. Segundo a Polícia Militar, um jovem, de 18 anos, tentou impedir que um homem de 28 anos, agredisse a mãe e a esposa no meio da rua. O jovem tentou impedir e teve ferimentos na testa e nas mãos.

O homem suspeito de agressão ficou ferido com uma facada no abdômen. Ele socorrido e levado para o Hospital Flávio Leal, onde passou por cirurgia. Após receber alta ele vai responder em liberdade por lesão corporal.