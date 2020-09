Identificado homem morto no bairro Dom Bosco

Foi identificado como Iago da Silva Oliveira, de 26 anos, o segundo jovem assassinado na noite de domingo (6), em Volta Redonda. Ele foi baleado na cabeça na Rua Nereu Ramos, no bairro Dom Bosco. O Samu foi acionado mas a vítima morreu após ser baleada na cabeça. No momento desta publicação a Polícia Militar estava no local e a perícia estava sendo aguardada.

De acordo com a irmã da vítima, suspeitos que estavam num Fiat Pálio branco teriam cometido o crime.

Mais cedo, um homem identificado como Johnny Roberto Martins foi morto na Rodovia do Contorno.