Uma carreta tombou no início da manhã desta terça-feira, por volta das 6 horas, no km 220, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí. A carreta carregando frango resfriado teve 60% da carga saqueada. Ninguém ficou ferido.

Foi implementada mão dupla na pista de subida para interdição total da pista de descida devido à operação de destombamento do veículo.