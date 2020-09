Chamada Escolar para Educação Infantil e EJA já está aberta em Volta Redonda

Procedimento está sendo feito de forma online no link chamadaescolar.voltaredonda.rj.gov.br entre os dias 1º e 30 de setembro

A Chamada Escolar 2021 já está aberta em Volta Redonda. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação (SME), está fazendo as inscrições para vagas da Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos (EJA) exclusivamente pela internet, através do link chamadaescolar.voltaredonda.rj.gov.br. O prazo para fazer a inscrição vai até o dia 30 de setembro.

De acordo com a SME, devem fazer a Chamada Escolar para educação infantil as crianças nascidas entre 01/04/2017 até 30/11/2020 para vagas em creche; crianças nascidas entre 01/04/2015 até 31/03/2017 para vagas na pré-escola. Para Educação de Jovens e Adultos (EJA) podem se inscrever candidatos com idade a partir dos 15 anos.

O site é simples e as escolas estão trabalhando em esquema de plantão para ajudar a esclarecer dúvidas ou atender famílias sem acesso à internet. A secretária de Educação, Rita Andrade, explicou que o processo será feito de forma online esse ano para evitar aglomerações e manter o distanciamento social recomendado em função da pandemia de Covid-19.

Entenda o procedimento:

Na página de abertura do site chamadaescolar.voltaredonda.rj.gov.br vai aparecer as opções Educação Infantil ou EJA. Basta clicar em uma delas para gerar o formulário de acordo com o escolhido. A partir daí, o responsável (no caso das crianças) ou o candidato (no caso do EJA) deve preencher as informações solicitadas.

Para a Educação Infantil devem ser informados: nome do responsável, Número de Identificação Social (NIS) e Bolsa Família, se tiver; renda familiar, número de dependentes; nome do aluno; data de nascimento – inserindo esse dado, o site já identifica o ano que vai cursar; se é portador de deficiência; e o endereço, que pode ser residencial ou do trabalho. Ao final do formulário, um ícone em formato de máquina fotográfica indica o local para anexar foto dos documentos exigidos. No caso do EJA, o candidato também deve informar o ano que pretende cursar, de acordo com seu currículo escolar, e a opção de turno (manhã, tarde ou noite).

Após terminar de preencher o formulário, o site emitirá um protocolo de comprovação da inscrição. Esse número vai garantir acesso à lista de classificação que também estará disponível, de forma online, no site oficial da Prefeitura de Volta Redonda, a partir do dia 24 de novembro de 2020.

Secom VR, com fotos de Felipe Carvalho