Curso de formação da Guarda Municipal é retomado em Volta Redonda

Aprovados em concurso público retornaram às aulas teóricas, cumprindo regras preventivas por conta da pandemia

Os alunos do curso de formação da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) retornaram às aulas presenciais nesta terça-feira, dia 8, após o treinamento ser interrompido por conta da pandemia de Covid-19, em março deste ano. Os 42 aprovados no concurso público assistiram à primeira aula desse retorno no Teatro Prof. Jesus Moreira Maciel, anexo ao Colégio João XVIII, no bairro Retiro. Na ocasião, estiveram presentes secretários e gestores de autarquias municipais.

De acordo com Valdo Gomes Rocha, corregedor da GMVR e coordenador do curso de formação da Guarda Municipal, o teatro comporta o efetivo de alunos dentro da regra de distanciamento social, que define até um terço de ocupação do espaço.

“Todos têm seu próprio álcool em gel, usam máscara e também disponibilizamos álcool para uso de todos que estão cumprindo o distanciamento. O espaço também é limpo e higienizado. Tudo está sendo feito para preservar a saúde dos alunos e dos instrutores”, explicou Valdo.

O curso foi retomado com as aulas teóricas que devem durar até o fim deste mês. A partir de outubro será iniciado o estágio prático, com os grupos divididos em áreas de atuação da Guarda, como trânsito, Cisp (Centro de Inteligência e Segurança Pública), patrimônio, praças, Estádio Raulino de Oliveira, entre outras áreas.

Morador do bairro Voldac, Marcio Valério dos Santos, de 27 anos, afirmou que o período de espera pela retomada do curso foi de muita ansiedade. “Quando fiquei sabendo que o curso ia voltar, foi um misto de alegria e alívio. Alegria por saber que ia poder voltar a receber todo o conhecimento e alívio por saber que, de certa forma, essa situação do vírus está um pouco controlada, permitindo que voltasse, assim como outros setores”.

Durante o curso de formação, serão ministradas aulas sobre Direitos Humanos, Técnicas de Abordagem, armamentos menos letais, entre outros. O treinamento também contará com a parceria de secretarias municipais como as de Esporte e Lazer (Smel), de Meio Ambiente (SMMA) e Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), além de instituições como o Corpo de Bombeiros.

O coordenador Valdo explicou ainda que restam em torno de 300 horas de aula para concluir o trabalho de instrução e a previsão é que os novos guardas municipais estejam formados em dezembro, já para atuação no período natalino, que registra grande movimentação nas ruas.

