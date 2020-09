Carlos Alberto Ferreira Corrêa, o “Pet”, foi assassinado na manhã desta terça-feira, por volta das 8 horas, na Rua do Pracinha, no bairro Liberdade, em Resende. Segundo informações do local, o jovem já teria sido morador do bairro. Atualmente estava morando no bairro Cidade da Alegria. A vítima levou tiros na cabeça.

O carro da vítima estava ligado e o aparelho de som em funcionamento quando foi atingido nas proximidades.