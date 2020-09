Polícia Civil prende homem por agressão a sua ex-companheira em Paraty

Policiais civis comandado pelo delegado Marcelo Russo prendeu no final da tarde desta terça-feira, um homem, de 28 anos, que inconformado com a separação agrediu sua ex-companheira, na Rua Otávio Gama, no bairro Pontal, em Paraty.

Segundo o delegado, o homem agrediu também o atual companheiro da jovem, de 23 anos. Ele arrancou dois dentes e quebrou outros dois dela.

Dr. Marcelo Russo disse que o suspeito estava nervoso, desacatou, resistiu à prisão e tentou usar o tráfico de influencia, dizendo que ira transferir os policiais civis por ter conhecimento político.