Policiais Militares apreendem arma e drogas no bairro Santa Cruz

Policiais militares apreenderam armas e drogas por volta das 8 horas, durante uma ação para o cumprimento de mandados de prisão nas proximidades de um campo de futebol, numa área de mata do Morro do Urubu, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Quando os policiais chegaram ao local os suspeitos fugiram deixando para trás um revólver calibre 38, quatro munições do mesmo calibre, nove munições calibre 9mm, uma granada de mão e 248 pedaços de maconha

Foram apreendidos também 187 pinos de cocaína de R$ 20,00, três balanças de precisão, 1,4 kg de cocaína armazenadas em quatro sacos e farto material para embalar drogas.

A arma, as drogas e os materiais foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.