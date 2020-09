PRF prende gerente do tráfico em carro clonado em Angra dos Reis

Dentro do veículo, havia 387 munições de diversos calibres

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde de segunda-feira (7), o gerente do tráfico do Complexo do Belém, em Angra dos Reis. O fato aconteceu em uma abordagem na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis, no Litoral Sul Fluminense. Policiais estavam em blitz na BR-101, no trecho em Angra, quando pararam um veículo. Durante a abordagem, o motorista aparentou estar nervoso.

Ao consultarem os sistemas de segurança, constataram que o veículo era clonado, o condutor, de 30anos, era foragido da justiça e possuía diversos mandados de prisão por homicídios, roubos e associação ao tráfico. Ele foi identificado como uma das lideranças do tráfico de drogas do Complexo do Belém, em Angra dos Reis, e, inclusive, já havia participado de documentário sobre o tráfico na região, para rede internacional.

No interior do veículo ainda foram encontradas 387 munições de calibres diversos, dois carregadores municiados, uma bandoleira com o nome do chefe do tráfico gravado, um simulacro de arma de fogo e um coldre. A ocorrência foi encaminhada para a 165º DP (Mangaratiba). Fonte: Setor de Comunicação Social