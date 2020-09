Polícia Federal deflagra operação contra desvios no sistema S

A Polícia Federal deflagrou, nesta manhã (09/09), em conjunto com o MPF e Receita Federal, a Operação E$QUEMA S com a finalidade de desarticular estrutura irregular de pagamento a escritórios de advocacia, que atuavam em conluio com um ex gestor da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ). As investigações apontam o desvio de recursos de entidades do Sistema S (SESC / SENAC).

Aproximadamente 170 policiais federais, divididos em 44 equipes, dão cumprimento a 51 mandados de busca e apreensão em seis estados (RJ, SP, DF, AL, CE e PE) da federação.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de influência, exploração de prestígio, peculato, estelionato, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Os mandados judicias foram expedidos pela 07ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

O nome da operação faz referência ao esquema envolvendo recursos de entidades do chamado Sistema S.