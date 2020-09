Prefeitura de Volta Redonda realiza serviços de infraestrutura na Viela Teodolino de Almeida, no Santa Cruz

No local, está sendo feito asfaltamento, drenagem, colocação de concreto intertravado, além de capina, roçada e limpeza do córrego

A prefeitura de Volta Redonda segue trabalhando em melhorias na cidade. Dessa vez quem se beneficiou com as obras de infraestrutura foram os moradores da Viela Teodolino de Almeida, no bairro Santa Cruz. O local está recebendo serviços de asfaltamento, drenagem, colocação de concreto intertravado, além de capina, roçada e limpeza do córrego.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), responsável pela intervenção, na localidade foi feita uma obra de drenagem em toda extensão da rua, cerca de 100 metros, com vários ramais ligando ao eixo central e ainda uma outra drenagem para fazer a retirada da água que desce em grande quantidade do morro.

O asfaltamento foi feito a frio com seladora de pó de pedra para garantir mais qualidade e durabilidade ao serviço. Além disso, foi feita toda a limpeza e desobstrução do córrego que corta a rua e recuperação da rua que é composto por piso intertravado.

“É uma ação importante, os moradores da Viela Teodolino receberam quase todas as demandas de serviço público atendidas nessas obras”, comentou o secretário de Infraestrutura de Volta Redonda, Vinícius Ramos. A previsão é as intervenções sejam concluídas na próxima semana. Secom VR, com fotos de Evandro Freitas