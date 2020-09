Procon intensifica fiscalização em supermercados em Volta Redonda

Objetivo da ação é de comparar o preço dos artigos consumidos no dia a dia das pessoas

Fiscais do Procon de Volta Redonda realizaram, na tarde dessa quarta-feira, dia 09, uma ação em três supermercados localizados no bairro Aterrado. O objetivo da fiscalização é apurar e comparar preços de itens da cesta básica, e que são consumidos no dia a dia das pessoas como arroz, feijão, óleo de soja e leite longa vida.

Para o coordenador do Procon, Elder Barbosa, as ações da instituição serão intensificadas devido ao aumento de reclamações dos consumidores do município. “Recebemos muitas demandas esta semana e, embora o aumento de alguns produtos seja em nível nacional, estamos atentos para que excessos não ocorram em nossa cidade. O Procon atua bastante em nossa sede, recebendo a denúncias das pessoas que nos procuram, e vamos continuar nosso trabalho também nas ruas”, disse.

Para registrar uma reclamação no Procon, o usuário deve se dirigir a sede, que fica no bairro Nossa Senhora das Graças, na Rua Antônio Barreiros, 194, no prédio do antigo fórum estadual, onde funciona também a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), ou através dos telefones (24) 3339-9205 e (24) 3339-9206.