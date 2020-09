O corpo de um homem foi encontrado às margens do Rio Paraíba do Sul, na altura da Rua Colômbia, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda.

Policiais militares estiveram no local para preservar o local até a chegada do perito da Polícia Civil que já liberou o corpo.

No cadáver foram encontrados celular e carteira com documentos. O corpofoi removido e levado para o IML (Instituto Médico Legal) em Três Poços, Volta Redonda.