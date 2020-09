Polícia Civil finaliza operação na região com 20 presos

Policiais civis comandadas pelo delegado Ronaldo Aparecido realizaram na manha desta quinta-feira, a operação que tinha com objetivo de prender suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A operação terminou com o cumprimento de 15 dos 17 mandados de prisão expedidos pela Justiça. Além disso, cumpriu 17 mandados de busca e apreensão.

A operação contou com 60 policiais distribuídos em 20 viaturas, de várias delegacias do 5º DPA (Departamento de Polícia de Área), foram feitos quatro flagrantes, com a prisão de cinco suspeitos, por porte ilegal de arma e trafico de drogas.

Segundo o delegado Ronaldo Aparecido, os mandados foram cumpridos em Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, Piraí e Valença. Os flagrantes foram nos bairros Paraíso, Santa Rita e Getúlio Vargas, em Barra Mansa, e no Padre Josimo e São Carlos, em Volta Redonda.