Policia Militar e Civil apreendem armas e drogas em Penedo, Itatiaia

Policiais civis e militares apreenderam grande quantidade de drogas na manhã desta quinta-feira, por volta das 10 horas, na Rua das Rosas, no bairro Jambeiro II, em Penedo, Itatiaia. Três jovens, de 24, 23 e 18 anos, e um adolescente, de 17 anos foram apreendidos, numa “banquinha de feira”, no meio de uma via, cheia de sacolas plásticas contendo pinos de cocaína, trouxinhas de maconha e pedras de crack.

Foram apreendidos também uma pistola Jericho 941 calibre 9mm, com um carregador municiado com 15 munições intactas do mesmo calibre e R$ 898, em dinheiro, 13 munições intactas de calibre 38, quatro rádios transmissores, uma balança precisão, um coldre plástico e cinco celulares.

Na cintura de um dos suspeitos foi apreendido um revólver calibre 38 (Rossi) municiado com cinco munições intactas de mesmo calibre. Na Delegacia de Polícia de Resende, os três jovens foram autuados por tráfico e associação ao tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Os três jovens permaneceram presos. O adolescente ficou apreendido.