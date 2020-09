Policiais militares apreendem armas e drogas na casa de militar da Aman em Volta Redonda

Policiais militares receberam uma informação no final da manhã desta quinta-feira, por volta das 10h45min, sobre um cabo do exército que estaria com armas e drogas em sua residência localizada no bairro Rústico, em Volta Redonda.

De posse da informação, os policiais foram até o local e ao chegar encontrou um rapaz que se apresentou como irmão do soldado da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras). Ele informou que seu irmão estaria em Resende.

Os agentes foram autorizados a entrar na residência onde foram apreendidos um revólver calibre 38, um revólver calibre 32 (numeração raspada), duas munições calibre 32, sendo uma deflagrada e outra intacta.

Foram apreendidos também três munições calibre 38, sendo, duas deflagradas e uma intacta, 172 pinos de pó, uma balança de precisão, uma amarração com algumas cápsulas (comprimidos) contendo pó branco, um coldre e R$ 74,25 em dinheiro.