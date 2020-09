Policial de folga detém adolescente com arma e drogas no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa

Um policial militar, de folga, deteve um adolescente, de 17 anos, que estava portando uma arma no início da tarde desta quarta-feira, na Rua W, no Loteamento Aiuruoca, no bairro Vista Alegre. Os agentes do 28º BPM foram acionados para dar apoio ao colega e encontraram o menor, que já era conhecido, detido. Os agentes foram até a casa do adolescente onde foi apreendida uma mochila com seis munições intactas de calibre 38, uma balança de precisão, 18 sacolés de cocaína de R$10, dois sacolés de cocaína de R$50 e 1.5 mil etiquetas para embalar drogas.

No fundo da residência foram encontrado um rádio carregador cm base carregadora, um fone, 82 embalagens com maconha. O menor foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.