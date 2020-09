Semana do Brasil também tem desconto para quem quer uma nova profissão

Chamada de Black Friday brasileira, a iniciativa do Governo Federal espera movimentar a economia em setembro

Até o próximo domingo, 13, os consumidores brasileiros terão bons descontos e atrativos interessantes para consumir produtos e serviços em diversas regiões do Brasil, na iniciativa chamada Semana do Brasil, que começou no dia 3 de setembro para movimentar a economia. E dentre as muitas ofertas que disputarão a atenção dos consumidores, uma pode mudar a vida de muita gente: cursos online de rápida formação e muita empregabilidade.

A Crehana, plataforma global de cursos online, já tinha experimentado crescimento em suas vendas durante o período de quarentena, quando a população se viu em casa e com maior tempo para atividades extras.

Ainda assim, a empresa que chegou no Brasil há menos de 1 ano aproveitou a semana para oferecer pacotes de quatro cursos a preços bastante atrativos. Os cursos individuais de diversas modalidades, como Marketing Digital, Negócios, Bem Estar, Edição, Diagramação e Fotografia, custam entre R$79,99 e 99,99. No combo da Crehana para a Semana do Brasil, é possível escolher quatro cursos por R$149,99, cerca de R$37,50 cada curso.

O diferencial dos cursos são aulas de curta duração e muita aplicabilidade. Mais de 60% dos alunos que já estudaram na Crehana afirmam estar aptos a trabalhar no segmento e empregar os conhecimentos na prática.

A semana de estímulo às compras é promovida pelo Governo Federal em parceria com o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) e o período foi escolhido para ser a primeira data comemorativa após a flexibilização de serviços e comércio, que vinham sofrendo com as consequências da Covid-19.

Sobre Crehana

