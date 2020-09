Acidente envolve um caminhão e carreta e pista está totalmente fechada na BR-393. Há risco de explosão no local

Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta deixou duas pessoas mortas e o trânsito totalmente interrompido no início da tarde desta sexta-feira, no km 274, no local conhecido como “Curva do Aterrado”, em Dorândia, em Barra do Piraí.

Um dos caminhões carregado com óleo diesel tombou e o óleo esparramou na pista. Há risco de explosão no local. A outra carreta estava carregada com perfis de metal.

A Polícia Rodoviária Federal já está no local junto com o Corpo de Bombeiros. Funcionários da Kinfra também auxiliam os bombeiros.

A informação é de que o motorista da carreta e do caminhão morreram no local.