Polícia Civil prende casal por estelionatário, em Volta Redonda

Policiais civis apreenderam em flagrante, nesta sexta-feira, um casal que fizeram uma compra na Correta, no valor de R$2,5 mil, utilizando um cartão de crédito de um homem residente no Paraná (PR) na loja do Retiro, em Volta Redonda.

Segundo o delegado de Volta Redonda, Victor Tuttmann, o casal com receio de ser identificado chamaram um taxista para que buscasse na loja os bens adquiridos e entregasse em locais desejados.

Para ter certeza do sucesso da fraude, o casal seguia o carro para constatar de que o taxista pegaria os bens obtidos com a fraude. Policiais civis da Delegacia de Polícia, da 93ª DP ficaram de campana e abordaram os suspeitos e apreenderam um notebook, dois aparelhos de telefonia celular, dois relógios nas caixas, também adquiridos de maneira fraudulenta.

O casal foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.