Vídeo: Trânsito começa a voltar ao normal na BR-393, em Dorândia

O trânsito começa a fluir na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), depois do acidente que envolveu três veículos pesados com duas vítimas fatais na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no km 274, na Curva do Aterrado, no distrito de Arrozal, em Barra do Piraí.

Dois motoristas morreram no acidente. O condutor da carreta (vermelha), de Limeira (SP), de 34 anos, e o condutor da carreta (branca), com placa de Sorocaba (SP). O motorista do caminhão não ficou ferido. O congestionamento chegou a nove quilômetros. Fotos e vídeo: PRF