Um Honda/City com placa de Barra do Piraí (RJ) capotou no início da madrugada deste sábado, por volta das 2 horas, no km 328, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Resende.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender o acidente e constatou que o homem ficou ferido e foi levado para o Hospital de Emergência, e Resende.