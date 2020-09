Polícia Federal prende homem por tráfico, em Barra Mansa

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde da sexta-feira (11), no Centro de Volta Redonda, um homem de 40 anos que, apesar de estar em liberdade condicional por associação ao tráfico de drogas, continuava praticando crimes na região.

Os policiais receberam a informação de que o foragido poderia estar envolvido em transporte de material ilícito em Volta Redonda. Durante as investigações, flagraram o suspeito dirigindo um carro na Avenida Amaral Peixoto. Durante a abordagem, eles encontraram com o suspeito uma mala de viagem com 1.029 munições calibres 9mm e .40.

Após a prisão, foi apurado que o homem violara a condicional e encontrava-se em dívida com a justiça há mais de seis meses. Além disso, possuía passagens por associação ao tráfico, formação de quadrilha e violência doméstica, sendo apontado como um dos principais criminosos de Volta Redonda.

O que chamou a atenção dos policiais foi o fato de o homem, a despeito da ficha criminal e da condição de foragido da Justiça, estar trabalhando regularmente em uma empresa prestadora de serviços na cidade.

Ele foi autuado conforme a lei do desarmamento e reconduzido ao sistema prisional. Por: Felipe Cury