Polícia Militar apreende suspeitos com drogas e arma em Volta Redonda

Policiais militares apreenderam na noite de sexta-feira, dois suspeitos com arma e drogas na Rua Y, no bairro Vale Verde, em Volta Redonda. Policiais receberam uma informação sobre suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas na localidade.

Os agentes fizeram o cerco e apreenderam os dois suspeitos com um revólver calibre 38 com cinco munições, um rádio de comunicação com três baterias, 340 sacolés de cocaína, 85 sacolés e 39 trouxinhas de maconha, além de R$ 81. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar