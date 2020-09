Policiais militares receberam uma informação sobre um baile fank que estava ocorrendo na madrugada deste sábado, na Rua dos Timbiribás, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

Os agentes foram até o local e acabaram com o baile. Três pessoas foram levadas à delegacia de polícia, onde foram autuadas com base no artigo 268 do Código Penal (infringir determinação do poder público).

Elas seriam responsáveis pela organização do baile. Depois de ouvidas, foram liberadas.