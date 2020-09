PRF apreende caminhão transportando cerveja com fraude fiscal, na Dutra

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento na noite de sexta-feira, por volta das 21h30min, quando abordaram um caminhão VW com placa do Paraná (PR), no km 225, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante fiscalização e conferência da carga, os agentes verificaram que o veículo transportava 31.104 garrafas de cerveja de 300 ml, com destino ao Rio de Janeiro. Ao solicitar o documento fiscal, o condutor apresentou uma nota fiscal de uma viagem anterior, datada em 9 de setembro de 2020.

Ao ser indagado sobre a nota atual, o condutor disse que não possuía e que não havia entrado no posto fiscal por estar irregular. Desta forma, foi constatada a fraude fiscal e a ocorrência foi encaminhada ao Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, em Itatiaia, sendo apresentada ao auditor fiscal de plantão para que fossem tomadas as medidas de ordem tributária cabíveis.