PRF: Homens são presos por contrabando de cigarros na Dutra

Dois homens foram presos na noite de sexta-feira, por volta das 23h45min, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante patrulhamento de rotina, no km 225, da Rodovia Presidente Dutra, descida da Serra das Araras, no sentido Rio de Janeiro, no bairro Caiçara, em Piraí.

No veículo abordado, um caminhão baú, havia duas pessoas. O motorista, de 47 anos, e o ajudante, de 40 anos. Ao verificar a carga, durante abertura do baú, havia uma chapa metálica que impedia a visualização e dificultava o acesso ao interior do compartimento de carga.

Ao retirar a chapa foram encontradas várias caixas de papelão de cigarros de marca paraguaia (Gift), no total havia 22.500 pacotes de cigarros, como cada pacote contém 10 maços e cada maço 20 cigarros, foram apreendidas 4.5 mi unidades de cigarros.

Segundo cálculos dos policiais rodoviários federais a apreensão gerou um prejuízo de cerca de R$ 1.125.000,00 para os contrabandistas. Foi dada voz de prisão aos suspeitos por contrabando.

A equipe tentou apresentar a ocorrência na 94ª DP de Piraí, mas, foram informados que se tratava de crime de competência federal, tendo que encaminhar para a Delegacia da Polícia Federal, em Volta Redonda.

Durante contato com a Polícia Federal (Volta Redonda) os agentes foram informados de que o plantão deste mês na região seria da Polícia Federal de Angra dos Reis A ocorrência só foi encerrada às 11 horas deste sábado, na Delegacia da Polícia Federal de Angra dos Reis.