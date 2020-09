Procon de Barra Mansa realiza pesquisa de preços dos itens que compõem a cesta básica

Órgão orienta que os consumidores fiquem atentos aos preços, assim como as promoções diárias dos estabelecimentos

Trinta e quatro itens que compõem a cesta básica passaram pela pesquisa de preço do Procon de Barra Mansa. Fiscais do órgão de defesa do consumidor estiveram em seis mercados da região central do município, ao longo desta semana, e puderam verificar que, a variação dos preços do mais caro ao mais barato é de R$ 29,90. Outra constatação é que, em comparação ao último levantamento, ocorrido em março, para o atual, houve um aumento de 12,64% nos valores. A menor cotação levantou o valor total de R$ 274,93 e a maior de R$ 304,83. Já o preço médio da cesta ficou em R$292,44.

Para a gerente do órgão, Natália Sousa, é extremamente importante que os consumidores redobrem a atenção na hora de ir às compras. “Há uma diferença nos preços e o objetivo da pesquisa é ajudar o consumidor a economizar. Além disso, nossa iniciativa visa informar à população que tem como fazer essa economia desde que haja uma busca adequada”.

Ainda segundo a gerente, outro fator que o consumidor tem que se atentar é em relação à data de validade, as condições dos produtos e as promoções diárias dos estabelecimentos. “Comparar os preços é tão importante quanto verificar a qualidade do produto, se ele está com a validade em dia e se atentar às promoções relâmpagos, para que o barato não saia caro”, concluiu Natália.