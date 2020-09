Volta Redonda recebe serviços de manutenção durante o fim de semana

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura realizam trabalho em diversos bairros da cidade

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), está atuando neste fim de semana, dias 12 e 13, na manutenção da cidade. As equipes foram divididas entre os serviços de higienização, tapa buracos, capina e roçada, limpeza e retirada de terra e entulho.

Dando continuidade ao trabalho de higienização que vem sendo realizado em toda a cidade, e que faz parte das ações de enfrentamento ao novo coronavírus, as equipes estiveram na Vila Santa Cecília. No bairro foi realizada a sanitização e higienização nos espaços com maior circulação de pessoas como acessos às agências bancárias, casas lotéricas, farmácias, supermercados e os pontos de ônibus.

Os trabalhadores percorreram o trecho entre as Ruas 14 (em frente ao Cine 9 de Abril), 25 (ao redor da Drogaria Moderna e Ponto Frio) e Praça Brasil (em torno das Lojas Americanas), onde o fluxo de pessoas é mais intenso. Para realizar o serviço primeiro é feita a lavagem dos locais para depois aplicar o produto bactericida com o auxílio de uma máquina pulverizadora. O trabalho foi realizado com dois caminhões pipas, com capacidade de oito mil litros cada, com água e cloro.

Na Candelária, Volta Grande e Belmonte foram realizadas operações de tapa buraco. A maior concentração do trabalho ficou na Ilha São João, onde as equipes estão acelerando as obras de construção do Jardim Botânico. A SMI atuou ainda no local onde está sendo construída a Upinha e escadões da Vila Brasília. Já os bairros Vila Mury, Vila Santa Cecília, Niterói, Santa Cruz, Nossa Senhora das Graças, Pinto da Serra, Belmonte, Jardim Amália, Conforto e Casa de Pedra receberam os serviços de capina, roçada e limpeza.

O aposentado Carlos ferreira Evaristo elogiou o trabalho da prefeitura e aproveitou para pedir que a população mantenha os espaços públicos limpos. “A prefeitura está mantendo a cidade organizada, mas é preciso que a população coopere zelando pelos espaços públicos. A noite as pessoas que utilizam as praças jogam garrafa e copos no chão. Ai a prefeitura tem que fazer o serviço novamente”, disse o aposentado.

Quem concorda com ele é o senhor Hélio de Souza, morador do bairro São Luiz. “No meu bairro tem sempre limpeza e capina. E hoje estou vendo as equipes higienizando a Vila Santa Cecília. É um trabalho muito importante para a cidade”, elogiou o senhor Hélio.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinicius Ramos, enfatizou a importância de realizar manutenção diariamente na cidade. “Não poupamos esforços para manter a cidade em ordem, mesmo nos finais de semana. Mantemos nossas equipes na rua todos os dias, mas orientamos todos os nossos trabalhadores para que tenham os cuidados necessários para evitar contaminação pelo novo coronavírus”, disse o secretário.