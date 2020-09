Bairro Santo Agostinho recebe sanitização para combater o coronavírus

Trabalho vem sendo realizado diariamente nos pontos de maior movimento na cidade para ajudar no combate Covid-19

Na manhã deste domingo, dia 13, a Prefeitura de Volta Redonda realizou mais uma ação de combate ao novo coronavírus na cidade, com a sanitização e higienização no bairro Santo Agostinho. Desde o início da pandemia, os trabalhos não param e já foram realizadas mais de mil ações como essa em toda a cidade.

A sanitização é realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e prioriza as unidades de saúde e locais de maior circulação de pessoas, como pontos de ônibus e acessos a agências bancárias e farmácias e nos principais pontos comerciais da cidade. A medida consiste na lavagem dos espaços públicos com uso de água clorificada e pulverização de produto bactericida.

O aposentado Reinaldo Pascoal, morador do bairro Santo Agostinho, elogiou o trabalho que vem sendo realizado na cidade e ressaltou que as ações estão acontecendo de forma muito ativa. “Esse trabalho é muito importante para que a gente possa combater, o mais rápido possível, esse vírus. É um grande serviço e a prefeitura tem sido uma ótima parceira, principalmente com essas ações de combate a pandemia”, elogiou o aposentado.

Segundo Vinicius Ramos, secretário municipal de Infraestrutura, nos finais de semana as ações para reduzir a circulação do vírus em Volta Redonda não param. “Montamos uma estratégia de combate a doença para que todos os dias, mesmo nos finais de semana e feriados, nossas equipes atuem. O trabalho tem que ser contínuo”, disse o secretário. Secom VR com fotos de Evandro Freitas