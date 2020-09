Uma carreta carregada com cerveja tombou no início da madrugada deste domingo, por volta das duas horas, no km 273, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Cotiara, sentido São Paulo, em Barra Mansa. A concessionária NovaDutra esteve no local e interrompeu o trânsito para que a limpeza da via pudesse ser feita.

Houve saque da carga de cerveja. O trânsito somente foi liberado por volta das 5 horas.