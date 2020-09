Ex-diretor do Furban, Ronie Oliveira, é pré-candidato a vereador em VR

Para ele, os próximos representantes da população precisam estar preparados para um processo de reconstrução pós-pandemia

Para Ronie Oliveira, de 36 anos, pré-candidato a vereador em Volta Redonda pelo Progressistas, a verdadeira mudança só acontece com a participação de todos. Com propostas voltadas para a retomada do desenvolvimento da cidade e melhorias em infraestrutura, Ronie afirma que os próximos representantes da população precisam estar preparados para um processo de reconstrução pós-pandemia.

– Os impactos foram diversos e para escrever uma nova história, além de coragem e muito trabalho, será necessário pensar coletivamente e entender as demandas de áreas como educação e saúde, propondo projetos que realmente colaborem para minimizar as consequências negativas desse período – ressaltou.

Em 2007, como estagiário, ingressou no FURBAN (Fundo Comunitário de Volta Redonda). No mesmo ano iniciou a graduação em Engenharia Civil, no UNIFOA, se formando em 2012. Trabalhou na iniciativa privada até seu retorno à autarquia, em 2017. Ronie permaneceu na direção do órgão até abril deste ano.

Durante a fase, pode conhecer os diversos desafios enfrentados pelos moradores dos 174 núcleos de posse e dos 62 bairros registrados em Volta Redonda. Desenvolveu importantes ações, voltadas para contenção de encosta, projetos de infraestrutura e urbanização, melhorias habitacionais, regularização fundiária, entre outras.

– Realizamos ações importantes em todas a cidade. Foram mais de 120 intervenções, além de entregas de títulos de posse, regularizando diversos imóveis junto à prefeitura – contou.

Em 2019, com outros sete compositores, escreveu um samba-enredo para a Estação Primeira de Mangueira. A agremiação conquistou o título do carnaval carioca sendo embalada por uma letra que diz muito sobre a recriação dos verdadeiros heróis da história brasileira.

– Me orgulho muito da participação neste samba, onde pude homenagear os capítulos de luta dos voltarredondenses e todos os brasileiros. Esta letra é o retrato de um povo trabalhador, que vence as adversidades e, cotidianamente, tem a voz silenciada. Acredito que é a vez de sermos protagonistas na construção do futuro da nossa cidade – concluiu.