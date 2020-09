Um jovem, ainda não identificado, foi executado na tarde deste domingo, com mais de 20 tiros, na Rua 14, na localidade conhecida como Favelinha, no bairro Cabral, em Resende. Segundo populares, o criminoso desceu do carro, entrou num beco e executou a vítima.

Depois deixou o local e colocou fogo no carro na entrada do bairro Vargem Grande, em Resende. A Polícia está investigando o caso.