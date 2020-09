PRF recupera veículo com registro de roubo na BR-393 (Lúcio Meira)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde deste domingo, por volta das 16 horas, um veículo com registro de roubo no Rio de Janeiro, no km 282, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Brasilândia, em Volta Redonda.

Policiais rodoviários federais estavam em patrulhamento quando abordaram um veículo Hyundai HB20 (preto), ostentando placa de Nova Iguaçu (RJ). Durante a abordagem o condutor apresentou os documentos, mas com sinais de adulteração no CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo).

Os agentes identificaram o veículo original, com registro de roubo no dia 26 de maio de 2016, no Rio de Janeiro. O condutor, de 31 anos, alegou que havia negociado uma troca por outro veículo com um amigo de trabalho que foi identificado.

Diante dos fatos o condutor ileso e o veículo foram encaminhados para Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, para registro da ocorrência. Segundo a PRF, a princípio o motorista vai responder por receptação. As investigações irão apontar os demais enquadramentos criminais e outros possíveis envolvidos.

O condutor prestou esclarecimentos e foi liberado em seguida.