PSL de BM lança oficialmente pré-candidatos a vereador com a presença do deputado Antônio Furtado

Durante a convenção o partido declarou apoio à reeleição do prefeito Rodrigo Drable

Na manhã deste domingo (13), o Partido Social Liberal (PSL) de Barra Mansa, realizou sua convenção, no Ano Bom Palace Hotel. Na ocasião o partido apresentou 29 pré-candidatos a vereador, sendo 20 homens e nove mulheres. Além disso, o grupo aproveitou o momento para oficializar o apoio à reeleição do prefeito Rodrigo Drable (DEM) e da vice Fátima Lima (PSC). A convenção contou com a presença do deputado federal Delegado Antônio Furtado, vice-presidente do PSL Estadual.

Segundo o presidente do PSL-BM, Diego Raffide, esse é um importante momento para a política municipal. “O PSL, juntamente com o deputado Antônio Furtado, oficializa hoje o apoio a pré-candidatura do prefeito Rodrigo Drable, devido ao trabalho sério de gestão que ele vem realizando em Barra Mansa. Sem dúvida é o melhor nome para o município”, disse.

O deputado federal Antônio Furtado, destacou que faz questão de caminhar com os 29 pré-candidatos do partido quando começar a campanha. “Estarei aqui de braços abertos para garantir todo suporte possível, visando eleger o maior número de vereadores”.

Em relação ao apoio à reeleição do prefeito, Furtado disse. “Ele está fazendo um ótimo trabalho por toda Barra Mansa e para que esse trabalho seja mantido é preciso garantir sua reeleição”, completou.

O prefeito Rodrigo Drable agradeceu o apoio do partido e disse que essa foi a melhor convenção na qual participou até o momento. “A nominata de vereadores do PSL é uma das melhores da cidade, acredito que todos têm condições de disputar de igual para igual, com equilíbrio. Agradeço também o apoio do deputado Antônio Furtado nessa caminhada que irá iniciar nos próximos dias”, finalizou