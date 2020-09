Parrerito, do Grupo Trio Parada Dura, morre vítima da Covid-19, em Belo Horizonte

O cantor Parrerito, um dos componentes do Trio Parada Dura, morreu neste domingo, vítima da Covid-19. Parrerito, de 67 anos, tinha diabetes e estava internado desde o dia 29 de agosto em um hospital de Belo Horizonte (MG). De acordo com a assessoria de imprensa do grupo, ele não resistiu às complicações decorrentes do coronavírus.

Chamado Eduardo Borges, Parrerito era, atualmente, a principal voz do Trio Parada Dura, grupo tradicional de música sertaneja, na estrada desde a década de 1970. Ele não integrou a formação original, no entanto.

Entrou apenas em 1982, após um acidente aéreo deixar paraplégico o seu irmão, Barrerito, cantor da segunda formação do grupo. Borges, então, virou Parrerito e assumiu os vocais ao lado de Creone e Mangabinha.

O grupo ficou conhecido por diversos sucessos, como As Andorinhas, Telefone Mudo e Blusa Vermelha.

Nas redes sociais, os componentes do trio lamentaram a morte e citaram que Parrerito integrava o chamado grupo de risco do coronavírus por ser idoso e diabético. “Batalhou muito, mas infelizmente não resistiu às complicações da doença. Familiares e a equipe do Trio Parada Dura agradecem todas as correntes de orações e fé formadas durante a luta de Parrerito pela vida. Elas mostraram o quanto ele era tão querido e estimado por todos. E é desta forma que vamos sempre lembrar dele”, diz trecho do comunicado.