PRF flagra três condutores sem CNH, um deles embriagado, na Dutra

A equipe da 7ª Del PRF realizando o Policiamento Ostensivo Dinâmico, na manhã de segunda-feira, por volta de 11h30, no km 287, em Floriano, Barra Mansa, abordou um veículo Fiat Palio, com cinco ocupantes, sendo um deles uma criança de 4 anos. Durante a abordagem foi verificado que nenhum dos ocupantes fazia uso do cinto de segurança e a criança não estava na cadeirinha. O condutor, de 24 anos, informou que não possuía CNH, o que foi confirmado em consulta ao sistema, e o licenciamento do veículo estava vencido desde 2012. O veículo foi retido e recolhido ao pátio da PRF. Foram aplicadas as devidas multas de trânsito, totalizando R$2.573,66.

No final da tarde, por volta de 18 horas, na altura do km 313, em Itatiaia, a PRF, em ronda, flagrou o condutor de uma motocicleta Honda CBX200, sem placa. Durante abordagem, foi verificado que o condutor, de 26 anos, estava com a CNH vencida e incompatível com o veículo, além do licenciamento estar vencido desde 2009. A motocicleta foi retida e encaminhada ao pátio da PRF. Foram aplicadas as multas, no total de R$3.175,30.

Já no final da noite, por volta de 23 horas, na altura do km 305, em Resende, em ronda durante o Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD), os agentes observaram um veículo VW Gol, branco, seguindo no sentido RJ, transitando de maneira irregular, com o condutor não mantendo o veículo na faixa de circulação e ziguezagueando algumas vezes. Durante abordagem, quando o condutor saiu do veículo, foi observado que o mesmo apresentava sinais visíveis de embriaguez, com desequilíbrio, desordem nas vestes, fala embargada e desconexa, agitado, com odor etílico no hálito e olhos vermelhos.

O homem, de 33 anos, informou que não estava portando documentos, pois os havia deixado em casa. Porém, em consulta ao sistema, foi verificado que ele não possuía CNH e que licenciamento estava vencido desde 2014. Ao ser submetido ao teste de etilômetro, foi constatado teor etílico de 1,20mg/L, valor quatro vezes maior do que mínimo para ser preso. Ele confirmou que havia ingerido uísque. Diante das constatações, o condutor foi preso em flagrante por dirigir embriagado e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de polícia de Resende para registro do flagrante. Na delegacia foi verificado que o homem já possui diversas passagens criminais por agressão, ameaça, furto, entre outras. O veículo foi recolhido ao pátio e foram aplicadas as devidas multas, no total de R$5.184,22.