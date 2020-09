Caminhão tomba na Serra D’água, em Angra dos Reis

Um caminhão carregado com pão de queijo tombou nesta quarta-feira na Avenida Saturnino Braga (estrada Barra Mansa-Angra dos Reis), na altura do bairro Serra D’água, em Angra dos Reis.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local, mas quando chegou o veículo já tinha sido removido. O motorista contou aos policiais que um guincho já havia comparecido ao local e retirado o caminhão.

O motorista disse que perdeu o controle do volante e bateu no canteiro da pista e tombou. O motorista não ficou ferido. A carga de pão de queijo acabou sendo saqueada. Houve apenas pequena retenção no local.