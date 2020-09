Deputado Furtado vai propor criação da Frente Parlamentar em defesa dos profissionais de Educação Física

A intenção é valorizar e chamar a atenção para a importância do trabalho realizado por profissionais na melhora da qualidade de vida, saúde e segurança

Após reunião com representantes dos profissionais de Educação Física da região, o deputado federal Delegado Antonio Furtado se comprometeu em criar uma Frente Parlamentar dedicada a assuntos relacionados a área de Educação Física. Além de indicar Projetos de lei que possa ampliar a prática esportiva em todo o Brasil, o objetivo seria buscar maneiras de valorizar o trabalho realizado pelos profissionais.

– Os profissionais de Educação Física têm o meu apoio amplo, irrestrito e total. Não quero apenas indicar Projetos de Lei de ampliação da prática esportiva, quero que essa categoria seja valorizada pela importância do trabalho que desenvolve. Assim que a pandemia estiver contida vou encaminhar a solicitação para criar uma Frente Parlamentar. Com o trabalho que desenvolvem, ajudam nas áreas de saúde, educação e até na segurança pública, uma vez que evitam dos nossos jovens se perderem no mundo das drogas e do crime – afirmou o parlamentar.

O descaso enfrentado na profissão e o estigma de que só trabalham com a questão da boa forma foi relatado como um problema a ser combatido. A baixa remuneração e as condições para trabalharem também foram abordados na conversa com o deputado Delegado Antonio Furtado.

– Sabemos que a nossa atividade, a nossa profissão é essencial para a população. Estamos presente na saúde, educação, esporte, no lazer. Não trabalhamos apenas o corpo, mas a mente. É uma ação para que jovens, idosos e crianças possa ter uma vida com mais qualidade. Todo esse esforço tem sido esquecido e a profissão tem ficado cada vez mais desvalorizada – lamentou Heloisa Vilela, presidente da Comissão dos Profissionais de Educação Física de Volta Redonda.

Mesmo configurando entre as áreas que mais abrem vagas de emprego no Brasil, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a remuneração ainda é considerada pouco atrativa para quem quer continuar na profissão.

– É fundamental encarar os educadores físicos como profissionais que contribuem para manterem as pessoas saudáveis e ajudar na cura de enfermidades que se arrastam por anos e anos. Não adianta só ter vagas de emprego, é necessário permitir que haja o sustento digno desse profissional – concluiu o deputado federal Delegado Antonio Furtado.