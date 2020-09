Uma jovem foi assassinada na tarde desta quarta-feira, na Rua Grande Oriente, no bairro Belmonte, em Volta Redonda.

Um homem ainda não identificado, teria sido o autor dos disparos. A jovem foi encontrada de bruços dentro do imóvel.

Nas proximidades do corpo foram encontrados um rádio transmissor e uma base Baofeng e 10 munições CBC calibre 17.

A Polícia Militar já está no local do crime aguardando o perito da Polícia Civil, para liberar o corpo da jovem para o IML (Instituto Médico Legal).