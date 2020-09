Policiais militares receberam uma informação nesta quarta-feira, sobre o tráfico de drogas e foram até a Rua das Arapongas, no bairro Cidade Alegria, em Resende. Os agentes foram até o local por volta das 19h15min e depararam com um suspeito que fugiu deixando para trás um Fuzil AR-10 com dois carregadores e uma quantidade de drogas que está sendo contabilizada.

A arma e as drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Resende.