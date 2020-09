Um apartamento pegou fogo no início da noite desta quinta-feira, na Avenida Retiro, em Volta Redonda. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. As primeiras informações dão conta de que o fogo iniciado em um aparelho de ar condicionado do apartamento 2.467.

O local é próximo a uma base da Guarda Municipal, hoje ocupada por socorristas do Samu. Ninguém ficou ferido.