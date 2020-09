Furban-VR conclui revitalização de servidão no bairro Água Limpa

Obra melhorou acesso para mais de 30 famílias

A Prefeitura de Volta Redonda, através do Fundo Comunitário do município (Furban-VR), concluiu a obra de reparo e revitalização de uma servidão localizada na Travessa Visconde do Rio Branco, Alameda 2, no bairro Água Limpa. Com investimento de aproximadamente R$ 100 mil, a intervenção melhorou o acesso de veículos e pedestres ao local, onde residem mais de 30 famílias.

“Aqui estava precisando dessa obra há uns quatro anos. Era muito esburacado, com pedrinhas soltas. Tem uma vizinha que caiu duas vezes e quebrou a perna. Outros também caíram. A água da chuva quase carregava a gente e tínhamos que tirar o sapato e subir descalço. Acompanhamos a obra de perto e agora ficou muito bom”, contou a aposentada Maria Isabel da Silva Camargo, de 59 anos, que mora no local.

De acordo com o Furban-VR, a servidão não possuía sistema de drenagem da água da chuva, e no local foram implantadas três caixas coletoras para captação de águas pluviais.

A obra envolveu também a pavimentação da servidão, com aplicação de malha de aço e concreto usinado em toda a extensão de aproximadamente 150 metros do local. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR) também refez a rede de coleta de esgoto que era antiga e causava transtornos aos moradores.

“Não tinha escoamento de água, que muitas vezes entrava em algumas residências. O acesso era precário para os moradores, que acabavam sofrendo acidentes. É uma obra importante que traz mais dignidade para essas famílias”, afirmou o diretor do Furban-VR, Davi Silva. Secom VR – Fotos de Evandro Freitas.