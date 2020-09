Um policial militar morreu na noite de quarta-feira ao atropelar dois cavalos na Rua Professor Artur Costa, no bairro Muqueca, em Barra do Piraí. O motorista identificado como Paulo Moraes, o Paulinho do Pandeiro, morreu no local do acidente. Um dos cavalos também não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas quando chegou o policial já estava sem vida. O caso foi registrado na 88ª Delegacia de Polícia Civil de Barra do Piraí.