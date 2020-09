Projeto de Lei pode alterar regras de estacionamento rotativo em Volta Redonda

Aprovado por unanimidade, projeto de autoria do vereador Carlinhos Santana propõe benefícios para trabalhadores

Foi aprovado por unanimidade nesta terça-feira, 15, o Projeto de Lei elaborado pelo vereador Carlinhos Santana (Pros) que segundo ementa autoriza o poder público a regular multa em estacionamentos em vias públicas. O projeto estava em discussão na Câmara desde 30 de junho e teve, ao todo, seis emendas.

O PL 045/2020 institui que as concessionárias de estacionamento rotativo autorizadas a prestarem serviço nas vias públicas de Volta Redonda sejam proibidas de cobrar multas dos veículos estacionados há menos de uma hora, e que o valor da multa seja de no máximo cinco vezes o valor da tarifa de estacionamento. Além da instalação de totens para pagamento das tarifas a cada 200 vagas de estacionamento.

Outra determinação do projeto é que comerciários paguem 50% do valor das tarifas e funcionários diretos e indiretos da CSN tenham gratuidade em vagas nas proximidades das quatro portarias da usina. São elas, Entrada Norte, no Retiro; Entrada Sul, na Vila Santa Cecília; Entrada Oeste, no Conforto; Entrada Leste, no Jardim Paraíba. O cadastramento dos beneficiários ficaria a cargo do órgão responsável pelo estacionamento rotativo.

O vereador Carlinhos Santana se disse esperançoso com a sanção da lei, segundo ele o veto do prefeito motivado por oposição política não prejudicaria o vereador, mas a população de Volta Redonda. “Eu acho que é isso que o povo esperava. Acabar com essa multa escandalosa, dar tempo de você pagar, ter lugar para pagar, se não encontrar os operadores e principalmente aumentar a credibilidade do serviço. Porque não dá para ser só comercial e não atender a população de Volta Redonda”, explicou grato pelo trabalho desempenhado pela Câmara.